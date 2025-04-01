Рубіо відвідає Брюссель, де обговорить тривалий мир в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо вирушить до Брюсселя, щоб на зустрічі очільників МЗС країн НАТО обговорити, зокрема, забезпечення тривалого миру в Україні.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на офіційну представницю Держдепартаменту Теммі Брюс.
"У Брюсселі міністр Рубіо візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, де обговорить пріоритети безпеки Альянсу, в тому числі збільшення інвестицій союзників в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні", — сказала вона.
Уточнюється, що візит Рубіо відбудеться 2-4 квітня.
Крім того, Рубіо обговорить спільну загрозу для Євроатлантичного і Індійсько-Тихоокеанського альянсів на засіданні НАТО з представниками індійсько-тихоокеанських партнерів.
Також держсекретар США обговорить плани щодо Гаазького саміту, запланованого на літо 2025 року.
- Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що детальне обговорення "розбіжностей та того, що відбуватиметься після війни, коли йтиметься про тривалий мир" може відбутися лише за попереднього досягнення режиму припинення вогню.