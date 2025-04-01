Рубіо відвідає Брюссель, де обговорить тривалий мир в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо вирушить до Брюсселя, щоб на зустрічі очільників МЗС країн НАТО обговорити, зокрема, забезпечення тривалого миру в Україні.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на офіційну представницю Держдепартаменту Теммі Брюс.

"У Брюсселі міністр Рубіо візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, де обговорить пріоритети безпеки Альянсу, в тому числі збільшення інвестицій союзників в оборону і забезпечення тривалого миру в Україні", — сказала вона.

Уточнюється, що візит Рубіо відбудеться 2-4 квітня.

Крім того, Рубіо обговорить спільну загрозу для Євроатлантичного і Індійсько-Тихоокеанського альянсів на засіданні НАТО з представниками індійсько-тихоокеанських партнерів.

Також держсекретар США обговорить плани щодо Гаазького саміту, запланованого на літо 2025 року.