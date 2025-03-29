Цей список розсилають разом із бюлетенем для голосування на користь або проти підтримки вступу України до ЄС.

Уряд Угорщини перед національним опитуванням назвав громадянам 7 причин не підтримувати вступ України до ЄС.

Ці пункти опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.

“Незабаром угорці отримають пакети для голосування щодо членства України в ЄС. До нього [пакету] входить стислий перелік 7 ключових ризиків вступу — питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини і які необхідно ретельно зважити перед прийняттям рішення”, – написав Ковач.

Йдеться про такі пункти:

1) Фінансовий ризик: гроші Угорщини йтимуть в Україну.

2) Сільськогосподарський ризик: Україна має величезні орні землі. Угорські фермери втратять субсидії через перенаправлення грошей ЄС.

3) Ризик для харчової безпеки: в Україні використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що загрожує якості харчових продуктів.

4) Ризик безпеці: Україна була осередком організованої злочинності до війни. Зброя може потрапити в чужі руки.

5) Ризик ринку праці: Дешева українська робоча сила може знизити зарплати, поставити під загрозу робочі місця та пенсії.

6) Ризик для здоров’я: в Україні немає обов’язкових щеплень, що створює загрозу громадському здоров’ю через відкриті кордони.

7) Пенсійний ризик: поспішний вступ України поставить під загрозу 13-місячні пенсії.

Як зазначає Ковач, голосування стартує в середині квітня. Поверніть свій бюлетень до 20 червня — безкоштовно поштою.