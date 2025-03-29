Уряд Угорщини перед національним опитуванням назвав громадянам 7 причин не підтримувати вступ України до ЄС.
Ці пункти опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.
“Незабаром угорці отримають пакети для голосування щодо членства України в ЄС. До нього [пакету] входить стислий перелік 7 ключових ризиків вступу — питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини і які необхідно ретельно зважити перед прийняттям рішення”, – написав Ковач.
Йдеться про такі пункти:
1) Фінансовий ризик: гроші Угорщини йтимуть в Україну.
2) Сільськогосподарський ризик: Україна має величезні орні землі. Угорські фермери втратять субсидії через перенаправлення грошей ЄС.
3) Ризик для харчової безпеки: в Україні використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що загрожує якості харчових продуктів.
4) Ризик безпеці: Україна була осередком організованої злочинності до війни. Зброя може потрапити в чужі руки.
5) Ризик ринку праці: Дешева українська робоча сила може знизити зарплати, поставити під загрозу робочі місця та пенсії.
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6) Ризик для здоров’я: в Україні немає обов’язкових щеплень, що створює загрозу громадському здоров’ю через відкриті кордони.
7) Пенсійний ризик: поспішний вступ України поставить під загрозу 13-місячні пенсії.
Як зазначає Ковач, голосування стартує в середині квітня. Поверніть свій бюлетень до 20 червня — безкоштовно поштою.
🇺🇦🇪🇺Hungarians will soon receive their voting packages on Ukraine's EU membership. Included is a summary of 7 key risks of accession—issues that directly impact Hungary's future and must be weighed carefully before deciding.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 29, 2025
💸 1) Financial risk: Hungary would become a net… pic.twitter.com/T4AF6YaVum