Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Внаслідок різанини на вулиці в Амстердамі поранені 5 людей
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Генштаб розповів про наслідки масованого обстрілу Полтави
Ілларіон Павлюк і Лариса Денисенко написали заяву на вихід з "Українського ПЕН" через рішення не виключати Юрія Винничука
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Уроки Азербайджану для України в контексті угоди зі США щодо рідкісноземельних металів
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Рубіо: програма документування злочинів проти дітей в Україні не фінансується (уточнено)
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
Венс у Гренландії зробив кілька скандальних заяв про приєднання острова до США
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
В Офісі Президента відповіли на заяву Путіна про "тимчасову адміністрацію" для України
У М'янмі відбувся сильний землетрус, значні руйнування є і в Таїланді. Загинули понад 1000 людей (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
Унаслідок ударів по Харкову росіяни поранили 11 людей, зокрема дитина (оновлено)
ГоловнаПолітика

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Цей список розсилають разом із бюлетенем для голосування на користь або проти підтримки вступу України до ЄС.

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС
Фото: EPA/UPG

Уряд Угорщини перед національним опитуванням назвав громадянам 7 причин не підтримувати вступ України до ЄС. 

Ці пункти опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач.

“Незабаром угорці отримають пакети для голосування щодо членства України в ЄС. До нього [пакету] входить стислий перелік 7 ключових ризиків вступу — питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини і які необхідно ретельно зважити перед прийняттям рішення”, – написав Ковач.

Йдеться про такі пункти: 

1) Фінансовий ризик: гроші Угорщини йтимуть в Україну. 

2) Сільськогосподарський ризик: Україна має величезні орні землі. Угорські фермери втратять субсидії через перенаправлення грошей ЄС.

3) Ризик для харчової безпеки: в Україні використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що загрожує якості харчових продуктів.

4) Ризик безпеці: Україна була осередком організованої злочинності до війни. Зброя може потрапити в чужі руки.

5) Ризик ринку праці: Дешева українська робоча сила може знизити зарплати, поставити під загрозу робочі місця та пенсії.

6) Ризик для здоров’я: в Україні немає обов’язкових щеплень, що створює загрозу громадському здоров’ю через відкриті кордони.

7) Пенсійний ризик: поспішний вступ України поставить під загрозу 13-місячні пенсії.

Як зазначає Ковач, голосування стартує в середині квітня. Поверніть свій бюлетень до 20 червня — безкоштовно поштою.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies