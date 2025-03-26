Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ
У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
ГоловнаСвіт

Сійярто прилетів до Москви говорити про "мир"

Сійярто прилетів до Москви говорити про "мир"
Угорський міністр закордонних справ у Росії
Фото: Szijjártó Péter в Facebook

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто сьогодні укотре прилетів до Москви. Метою візиту він оголосив "мер, безпеку енергопостачання та зміцнення економічної співпраці". 

Сійярто ввжає, що завдяки "американо-російським мирним переговорам" світ став безпечнішим. Про те, що Штати мали переговори не лише з росіянами, а й з українцями, головний дипломат Угорщини не зазначив.

"Американо-російські мирні переговори вчора досягли ще однієї віхи, зробивши світ знову безпечнішим. Ми три роки говоримо про те, що канали зв'язку повинні бути відкритими... Наші сьогоднішні переговори в Москві зосереджені на мирі, безпеці енергопостачання, посиленні економічної співпраці", – сказав Сійярто. 

  • Будапешт і Москва тримали зв'язок попри повномасштабний напад Росії на Україну. Угорські посадовці були одними з небагатьох, хто не відмовився від поїздок до Росії. Крім того, прем'єр Віктор Орбан влаштовував власні "миротворче турне", зокрема до Росії, в яких обговорював війну. Але на ці перемовини його ніхто не уповноважував. 
  • Угорщина систематично виступала проти санкцій проти Росії та збільшення допомоги Україні. 
  • Цього місяця український міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Індії на полях саміту провів розмову із Сійярто і домовився про окрему двосторонню зустріч у майбутньому. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies