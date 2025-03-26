Сійярто прилетів до Москви говорити про "мир"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто сьогодні укотре прилетів до Москви. Метою візиту він оголосив "мер, безпеку енергопостачання та зміцнення економічної співпраці".
Сійярто ввжає, що завдяки "американо-російським мирним переговорам" світ став безпечнішим. Про те, що Штати мали переговори не лише з росіянами, а й з українцями, головний дипломат Угорщини не зазначив.
"Американо-російські мирні переговори вчора досягли ще однієї віхи, зробивши світ знову безпечнішим. Ми три роки говоримо про те, що канали зв'язку повинні бути відкритими... Наші сьогоднішні переговори в Москві зосереджені на мирі, безпеці енергопостачання, посиленні економічної співпраці", – сказав Сійярто.
- Будапешт і Москва тримали зв'язок попри повномасштабний напад Росії на Україну. Угорські посадовці були одними з небагатьох, хто не відмовився від поїздок до Росії. Крім того, прем'єр Віктор Орбан влаштовував власні "миротворче турне", зокрема до Росії, в яких обговорював війну. Але на ці перемовини його ніхто не уповноважував.
- Угорщина систематично виступала проти санкцій проти Росії та збільшення допомоги Україні.
- Цього місяця український міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Індії на полях саміту провів розмову із Сійярто і домовився про окрему двосторонню зустріч у майбутньому.