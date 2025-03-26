Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто сьогодні укотре прилетів до Москви. Метою візиту він оголосив "мер, безпеку енергопостачання та зміцнення економічної співпраці".

Сійярто ввжає, що завдяки "американо-російським мирним переговорам" світ став безпечнішим. Про те, що Штати мали переговори не лише з росіянами, а й з українцями, головний дипломат Угорщини не зазначив.

"Американо-російські мирні переговори вчора досягли ще однієї віхи, зробивши світ знову безпечнішим. Ми три роки говоримо про те, що канали зв'язку повинні бути відкритими... Наші сьогоднішні переговори в Москві зосереджені на мирі, безпеці енергопостачання, посиленні економічної співпраці", – сказав Сійярто.