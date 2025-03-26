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Пожежа, що призвела до закриття аеропорту Гітроу, не була злочином

Ознак терористичної діяльності так і не виявили.

Пожежа, що призвела до закриття аеропорту Гітроу, не була злочином
Літак з Гітроу на тлі диму від пожежі
Фото: EPA/UPG

В офісі британської поліції заявили, що пожежу на підстанції поблизу аеропорту Гітроу, через яку повітряні ворота Лондона зачинялися майже на цілий день, більше не кваліфікують як "потенційно кримінальне діяння".

Як пише BBC, спеціалісти з контртерористичної діяльності так і не знайшли доказів того, що вогонь спричинила чиясь диверсія. Проте точну причину займання виявити також не вдалося - тому поліція готова розглянути будь-які нові свідчення, якщо такі надійдуть у майбутньому.

Виконавчий директор Гітроу пояснив, що саме стало причиною блекауту в аеропорту, на подолання якого пішло майже 18 годин. Виявилося, що проблема була не в браку живлення, а у технічно складному процесі перемикання системи з однієї пошкодженої підстанції на ще дві повністю функціональних. 

У керівництві летовища на тлі критики з боку громадськості та британського уряду обіцяють "вивчити отриманий урок та дійти правильних висновків". 

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