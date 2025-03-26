Президенти США та ОАЕ обговорили перемир’я в Газі

Президент ОАЕ закликав надати допомогу жителям Гази, та підтримати рішення про створення двох держав.

Президенти Об’єднаних Арабських Еміратів та США, шейх Мухаммед бін Заїд Аль-Нахайян та Дональд Трамп, під час телефонної розмови обговорили зусилля для досягнення перемир’я в Газі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство ОАЕ WAM.

Президент ОАЕ закликав свого американського колегу надати допомогу жителям Гази, а також підтримати рішення про створення двох держав.

Водночас не повідомляється, чи обговорювали лідери плани миру в Смузі Гази.

Відповідно до плану Дональда Трампа, у регіоні пропонувалось витіснення палестинців і створення близькосхідної “рів'єри”.

Втім, арабські країни, включаючи ОАЕ, прийняли єгипетський альтернативний план реконструкції Гази, який коштуватиме 53 млрд доларів і дозволить уникнути переміщення палестинців.