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Зеленський припустив, що США говорять з Росією про території і ЗАЕС

З Україною ці теми на переговорах минулого і цього тижня не піднімали. 

Зеленський припустив, що США говорять з Росією про території і ЗАЕС
Президент США Дональд Трамп вітає президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 лю
Фото: EPA

Українська делегація на зустрічі з американською в Саудівській Аравії не обговорювала ні питання територій, ні питання контролю над енергетичними об'єктами. Були переговори технічної команди про те, як встановити режим припинення вогню в морі та перестати атакувати енергетичні об'єкти.

Але США, вочевидь, говорили на ці теми з Росією, вважає український президент Володимир Зеленський. На зустрічі з журналістами у відповідь на запитання, чи турбує це нас, він сказав:

"Нас турбує, щоб Штати мали вплив на Росію. А не навпаки", – сказав він.

Зеленський вважає, що в Дональда Трампа достатньо різних інструментів, щоб змусити Путіна зупинити війну.

Але Україну турбує питання, коли щось обговорюють про нас без нас. 

"Це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. З нами ніяких домовленостях стосовно територій не було. Вони знають, що це болюче питання", – сказав він.

Зеленський вважає, що найскладніше з росіянами буде в двох питаннях: повного припинення вогню та територій. Бо вони не хочуть закінчувати війну. Тому діалог буде складним. 

Стосовно ЗАЕС Зеленський сказав, що у нього з Дональдом Трампом було обговорення лише раз. Але він припускає, що американці говорили про ЗАЕС із росіянами. 

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