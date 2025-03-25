Зеленський припустив, що США говорять з Росією про території і ЗАЕС

З Україною ці теми на переговорах минулого і цього тижня не піднімали.

Українська делегація на зустрічі з американською в Саудівській Аравії не обговорювала ні питання територій, ні питання контролю над енергетичними об'єктами. Були переговори технічної команди про те, як встановити режим припинення вогню в морі та перестати атакувати енергетичні об'єкти.

Але США, вочевидь, говорили на ці теми з Росією, вважає український президент Володимир Зеленський. На зустрічі з журналістами у відповідь на запитання, чи турбує це нас, він сказав:

"Нас турбує, щоб Штати мали вплив на Росію. А не навпаки", – сказав він.

Зеленський вважає, що в Дональда Трампа достатньо різних інструментів, щоб змусити Путіна зупинити війну.

Але Україну турбує питання, коли щось обговорюють про нас без нас.

"Це зрозуміло, що питання територій вони піднімають. З нами ніяких домовленостях стосовно територій не було. Вони знають, що це болюче питання", – сказав він.

Зеленський вважає, що найскладніше з росіянами буде в двох питаннях: повного припинення вогню та територій. Бо вони не хочуть закінчувати війну. Тому діалог буде складним.

Стосовно ЗАЕС Зеленський сказав, що у нього з Дональдом Трампом було обговорення лише раз. Але він припускає, що американці говорили про ЗАЕС із росіянами.