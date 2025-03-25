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І Україна, і Росія погодилися забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі. Але Москва висунула ультиматуми (доповнено)

Білий дім опублікував досягнуті з росіянами домовленості – переважно аналогічні українським. Але є відмінність: Вашингтон допомагатиме росіянам у відновленні доступу до ринку експорту добрив і сільськогосподарської продукції. 

І Україна, і Росія погодилися забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі. Але Москва висунула ультиматуми (доповнено)
Фото: ukrinform.ua

На переговорах США і Росії в Саудівській Аравії сторони домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Відповідна заява розміщена Білим домом.

Аналогічної домовленості досягнули і з Україною. Фактично це має означати припинення вогню по Чорному морю.

Також домовилися, що Штати допоможуть Росії відновити доступ до світового ринку ескорту сількогосподарської продукції та добрив і знизити витрати на морське страхування і розширити доступ до портів та платіжних систем для цих трансакцій. Раніше вона отримала всі ці обмеження як санкції за повномасштабне вторгнення. 

"Сполучені Штати і Росія домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Трампа і президента Путіна про заборону ударів по енергетичних об’єктах Росії та України. Сполучені Штати і Росія вітають добрі послуги третіх країн щодо підтримки реалізації енергетичних і морських угод", – додали в заяві (аналогічні пункти були і в домовленостях з Україною. 

В заяві про Україну є пункт про те, що Штати допомагатимуть із поверненням депортованих дітей і звільненням полонених. 

Зі свого боку Росія, традиційно, висунула ультиматуми, аби домовленості запрацювали: зняти санкції з Россєльхозбанку та виробників добрив і агропродукції країни-агресора. Також Росія вимагає зняття санкцій з суден, які, за її словами, перевозять агропродукцію. Штати і Україна ж вважають, що режим тиші має запрацювати одразу по факту оприлюднення заяв Вашингтоном. 

Переговори США з Україною і Росією

Після першої зустрічі в Джидді 12 березня, на якій Київ прийняв пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню, українська і американська делегації повторно зустрічалися 23-25 березня. Це була зустріч так званих технічних команд, які обговорювали можливості встановлення режиму припинення вогню в Чорному морі та зупинки атак проти енергетики. Це – те, на що погодилася Росія, оскільки про готовність до повної "тиші" вона не заявила.

Штати спілкувалися не лише з Україною, а й з Росією. Учора відбулися 12-годинні переговори. 

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, підкреслив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист. 

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