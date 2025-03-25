Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
ГоловнаСвіт

Мілей доручив розсекретити документи про нацистів, які шукали притулку в Аргентині після Другої світової війни

Президент Аргентини зробив це у відповідь на запит сенатора США від Республіканської партії Стіва Дейнса, який давно бореться за оприлюднення документів, які можуть стосуватися можливого переховування нацистів у Аргентині.

Мілей доручив розсекретити документи про нацистів, які шукали притулку в Аргентині після Другої світової війни
президент Аргентини Хав'єр Мілей
Фото: EPA/UPG

Уряд розсекретить секретні документи, пов’язані з нацистами, які шукали притулку в Аргентині після Другої світової війни. Це підтвердив керівник апарату президента Гільєрмо Франкос, передає La Nacion.

Франкос заявив, що Мілей «дав наказ оприлюднити всю документацію, яку має будь-яке державне агентство, щоб було відомо абсолютно все, тому що немає причин приховувати інформацію».

«Кілька днів тому президент Мілей прийняв сенатора Стіва Дейнса, який давно бореться за оприлюднення всієї інформації про час, коли нацисти прийшли в Аргентину, щоб сховатися», – пояснив Франкос.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies