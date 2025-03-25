Мілей доручив розсекретити документи про нацистів, які шукали притулку в Аргентині після Другої світової війни

Президент Аргентини зробив це у відповідь на запит сенатора США від Республіканської партії Стіва Дейнса, який давно бореться за оприлюднення документів, які можуть стосуватися можливого переховування нацистів у Аргентині.

Уряд розсекретить секретні документи, пов’язані з нацистами, які шукали притулку в Аргентині після Другої світової війни. Це підтвердив керівник апарату президента Гільєрмо Франкос, передає La Nacion.

Франкос заявив, що Мілей «дав наказ оприлюднити всю документацію, яку має будь-яке державне агентство, щоб було відомо абсолютно все, тому що немає причин приховувати інформацію».

«Кілька днів тому президент Мілей прийняв сенатора Стіва Дейнса, який давно бореться за оприлюднення всієї інформації про час, коли нацисти прийшли в Аргентину, щоб сховатися», – пояснив Франкос.