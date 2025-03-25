Axios: Фінляндія та Німеччина застерігають трансгендерних громадян щодо відвідування США

Низка європейських країн відкоригували правила подорожей для транс- та небінарних громадян, які бажають в’їхати до США.

Про це повідомляє Axios.

“Якщо стать, зазначена в паспорті заявника, не збігається зі статтю, визначеною при народженні, влада США може відхилити заявку на дозвіл на подорож або візу”, - повідомляє МЗС Фінляндії.

В свою чергу, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини попередило, що мандрівники до США повинні вказувати “або “чоловічу” або “жіночу” в ESTA або візовій заявці”.

Мандрівникам із гендерним маркером “X” або тим, чия стать не відповідає присвоєній їм при народженні, перед в’їздом у країну радять уточнювати у влади США вимоги до в’їзду.