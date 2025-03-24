Зеленський – Time: зупинка допомоги не вплинула на стан у Курській області. Але Росія повпливавала на когось у Білому домі

Український президент пояснив, що американські посадовці почали поширювати російську дезінформацію навіть попри те, що ці дані спростовували їхні ж розвідники.

Негативний тон під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом в Овальному кабінеті з'явився після того, як американцю показали фото постраждалих від катувань українців, йдеться у матеріалі журналу Time. Журналісти цього медіа приїхали до Києва, аби поспілкуватися з українським президентом та відвідати Мощун – звільнене від окупації село під столицею.

Зеленський, як і інші гості Білого дому, приїхав до Дональда Трампа із подарунками. Він привіз із собою чемпіонський пояс боксера Олександра Усика.

Фото: сайт президента України Пояс лежав на столику біля Зеленського з боку української делегації

Але також він приніс до Овального кабінету фотографії українських полонених, які передав Трампу перед пресою. За даними співрозмовників журналу серед американських посадовців, саме в той момент зустріч пішла "не туди".

Зеленський прагне не коментувати зустрічі з Трампом, але сказав, що не шкодує про рішення показати ті фото. Він намагався вийти за межі лестощів і звернутися до Трампа як до людини.

"Давайте залишимо це для історії", – сказав він про зустріч із Трампом.

Так і не подарований особисто пояс персонал Білого дому переніс до особистої їдальні американського президента, де зберігають інші презенти.

Журналісти звернули увагу, що Путін цього місяця надіслав Трампу його портрет.

Розповів у спілкуванні з журналістами Зеленський і про оборону Києва на початку повномасштабної війни, зокрема про те, що в вільному зараз від росіян Мощуні сили України проти ворожих складали 1 до 13.

Коментуючи замороження американської військової допомоги та зупинку надання розвідувальних даних, Зеленський сказав, що на ситуацію в Курській області це не повпливало. Пауза в допомозі тривала близько тижня і завершилася 12 березня – після того, як Київ погодився на 30-денне припинення вогню по всій лінії фронту, запропоноване Вашингтоном на перемовинах у Саудівській Аравії.

"Це не пов’язано. Не зрозумійте мене неправильно. Бойовий стан завжди залежить від того, чи стоять ваші партнери поруч. Але я б не сказав, що заморожування вплинуло на операцію в Курську", – сказав він.

Водночас він наголосив, що озвучена Путіним інформація про оточення українських сил у Курській області, яку потім повторив Трамп, була брехнею. Український президент зауважив, що американська влада почала повторювати слова Путіна, навіть коли їхня власна розвідка говорила протилежне. Про це раніше писало Reuters.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть закінчувати війну, і їх треба щось робити, щоб їх змусити", – сказав він.