У Туреччині почалися масштабні протести після ув'язнення суперника Ердогана

По всій Туреччині спалахнули багатотисячні протести після того, як мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного суперника президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, офіційно заарештували та звинуватили в корупції.
Про це пише ВВС.
Як пише видання, у відповідь на арешт Імамоглу у неділю ввечері спалахнули "найгірші заворушення" в країні за понад десять років. Протестувальників обстріляли сльозогінним газом і гумовими кулями.
Імамоглу заявив, що звинувачення проти нього є політично мотивованими. Про це він написав у соцмережі X перед тим, як його взяли під варту.
Ердоган засудив демонстрації та звинуватив CHP у спробі "порушити мир і поляризувати народ".
Натовп людей зібрався біля мерії Стамбула в неділю вже п’ятий вечір. Вони розмахували турецькими прапорами та скандували перед поліцейськими. Перед протестувальниками виступила і дружина Імамоглу Ділек Кая Імамоглу.
Згодом поліцейські стріляли з водометів у деяких протестувальників і використовували перцеві балончики.
Демонстрації у відповідь на арешт Імамоглу є наймасштабнішими в країні після протестів Гезі 2013 року, які почалися в Стамбулі через знесення місцевого парку.
Згідно з даними французького інформаційного агентства AFP, загалом мітинги відбулися щонайменше в 55 із 81 провінції Туреччини, або більш ніж у двох третинах країни.
За даними турецької влади, з початку протестів було здійснено понад 700 арештів.
Імамоглу був одним із понад 100 осіб, у тому числі інших політиків, журналістів і бізнесменів, затриманих у рамках розслідування в середу.
Його офіційно заарештували в неділю та звинуватили у "створенні та управлінні злочинною організацією, отриманні хабарів, вимаганні, незаконному записі особистих даних та фальсифікації тендеру". Прокуратура також хоче висунути Імамоглу звинувачення у допомозі озброєній терористичній організації, але турецький суд заявив, що наразі в цьому немає необхідності.
До суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Політика доставили до в'язниці в Сіліврі.Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що Імамоглу також відсторонено від посади мера.
Імамоглу вчора, у неділю, мали обрати кандидатом у президенти 2028 року від Республіканської народної партії (CHP). Арешт не перешкоджає висуванню Імамоглу та обранню його президентом, але якщо його визнають винним у будь-якому з висунутих проти нього звинувачень, він не зможе балотуватися.
Партія CHP Імамоглу заявила, що в неділю в голосуванні праймеріз взяли участь майже 15 мільйонів людей.CHP каже, що близько 1,6 мільйони голосів надійшли від її членів, а решта це особи, які бажали продемонструвати солідарність з Імамоглу.
Ув’язненого політика вважають одним із найсильніших суперників Ердогана, який обіймав посаду прем’єр-міністра та президента Туреччини протягом 22 років.
Однак через обмеження терміну повноважень Ердоган не зможе знову балотуватися на посаду в 2028 році, якщо не змінить конституцію.
- Раніше ЗМІ писали, що соцмережа X, що належить соратнику президента США Ілону Маску, заблокувала кілька акаунтів опозиційних активістів у Туреччині.