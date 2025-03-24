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У Туреччині почалися масштабні протести після ув'язнення суперника Ердогана

За даними турецької влади, з початку протестів було здійснено понад 700 арештів.

У Туреччині почалися масштабні протести після ув'язнення суперника Ердогана
Протести у Туреччині
Фото: EPA/UPG

По всій Туреччині спалахнули багатотисячні протести після того, як мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного суперника президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, офіційно заарештували та звинуватили в корупції.

Про це пише ВВС. 

Як пише видання, у відповідь на арешт Імамоглу у неділю ввечері спалахнули "найгірші заворушення" в країні за понад десять років. Протестувальників обстріляли сльозогінним газом і гумовими кулями.

Імамоглу заявив, що звинувачення проти нього є політично мотивованими. Про це він написав у соцмережі X перед тим, як його взяли під варту.

Ердоган засудив демонстрації та звинуватив CHP у спробі "порушити мир і поляризувати народ".

Натовп людей зібрався біля мерії Стамбула в неділю вже п’ятий вечір. Вони розмахували турецькими прапорами та скандували перед поліцейськими. Перед протестувальниками виступила і дружина Імамоглу Ділек Кая Імамоглу.

Згодом поліцейські стріляли з водометів у деяких протестувальників і використовували перцеві балончики.

Демонстрації у відповідь на арешт Імамоглу є наймасштабнішими в країні після протестів Гезі 2013 року, які почалися в Стамбулі через знесення місцевого парку. 

Згідно з даними французького інформаційного агентства AFP, загалом мітинги відбулися щонайменше в 55 із 81 провінції Туреччини, або більш ніж у двох третинах країни.

За даними турецької влади, з початку протестів було здійснено понад 700 арештів.

Імамоглу був одним із понад 100 осіб, у тому числі інших політиків, журналістів і бізнесменів, затриманих у рамках розслідування в середу.

Його офіційно заарештували в неділю та звинуватили у "створенні та управлінні злочинною організацією, отриманні хабарів, вимаганні, незаконному записі особистих даних та фальсифікації тендеру". Прокуратура також хоче висунути Імамоглу звинувачення у допомозі озброєній терористичній організації, але турецький суд заявив, що наразі в цьому немає необхідності.

До суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Політика доставили до в'язниці в Сіліврі.Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що Імамоглу також відсторонено від посади мера.

Імамоглу вчора, у неділю, мали обрати кандидатом у президенти 2028 року від Республіканської народної партії (CHP). Арешт не перешкоджає висуванню Імамоглу та обранню його президентом, але якщо його визнають винним у будь-якому з висунутих проти нього звинувачень, він не зможе балотуватися.

Партія CHP Імамоглу заявила, що в неділю в голосуванні праймеріз взяли участь майже 15 мільйонів людей.CHP каже, що близько 1,6 мільйони голосів надійшли від її членів, а решта це особи, які бажали продемонструвати солідарність з Імамоглу.

Ув’язненого політика вважають одним із найсильніших суперників Ердогана, який обіймав посаду прем’єр-міністра та президента Туреччини протягом 22 років.

Однак через обмеження терміну повноважень Ердоган не зможе знову балотуватися на посаду в 2028 році, якщо не змінить конституцію.

  • Раніше ЗМІ писали, що соцмережа X, що належить соратнику президента США Ілону Маску, заблокувала кілька акаунтів опозиційних активістів у Туреччині.
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