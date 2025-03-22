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США планують імпортувати яйця з Туреччини та Південної Кореї, щоб знизити ціни

Також Штати ведуть переговори з іншими країнами.

США планують імпортувати яйця з Туреччини та Південної Кореї, щоб знизити ціни
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Трампа планує імпортувати яйця з Туреччини та Південної Кореї та веде переговори з іншими країнами, щоб знизити рекордно високі ціни на курячі яйця.

Про це пише ВВС. 

Як сказала міністерка сільського господарства США Брук Роллінз журналістам у Білому домі, йдеться про сотні мільйонів яєць за короткий термін.

Це сталося після того, як адміністрація оголосила про план на 1 мільярд доларів для боротьби з шаленою епідемією пташиного грипу, яка змусила фермерів США знищити десятки мільйонів курей.

МІністерка сказала, що її відомство також веде переговори з іншими країнами щодо забезпечення нових поставок, але не уточнила, звідки. Польська та литовська асоціації птахівників раніше заявили, що до них також звернулися посольства США щодо можливого експорту яєць.

У лютому міністерство сільського господарства США оприлюднило план із п’яти пунктів на 1 мільярд доларів, щоб знизити ціни на яйця. У ньому йшлося про 500 мільйонів доларів на заходи біозахисту, приблизно 100 мільйонів доларів на дослідження та розробку вакцин і 400 мільйонів доларів на програми фінансової допомоги фермерам.

Адміністрація Трампа заявила, що надасть комерційним яєчним фермам передовий досвід і консультаційні послуги безкоштовно, а також сплатить до 75% витрат на усунення вразливостей, щоб допомогти запобігти поширенню пташиного грипу.

Хоча пташиний грип циркулював у Штатах протягом багатьох років, через спалах, який почався в 2022 році знищили 156 мільйонів птахів. Це викликало різке зростання вартості яєць. 

Під час свого звернення до Конгресу США на початку цього місяця Дональд Трамп звинуватив у стрімкому зростанні цін на яйця свого попередника Джо Байдена.

Незважаючи на передвиборну обіцянку президента Трампа знизити ціни, вартість яєць зросла більш ніж на 65% за останній рік, і, за прогнозами, вона зросте на 41% у 2025 році.

  • Раніше Сполучені Штати звернулися до Данії щодо експорту курячих яєць на американський ринок, оскільки США стикаються із стрімким зростанням цін на цей продукт.
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