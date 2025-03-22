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В американському штаті Нью-Мексико через стрілянину у парку загинули троє людей

Ще чотирнадцять осібпоранені. 

В американському штаті Нью-Мексико через стрілянину у парку загинули троє людей
поліція Лас-Крусеса
Фото: Поліція Лас-Крусеса

У американському штаті Нью-Мексико сталася стрілянина. Загинули троє людей, зокрема і 16-річний хлопець. Також загинули двоє 19-річних юнаків. Поранено 14 осіб віком від16 до 36 років.  

Про це пишуть ВВС та The New York Times.

Стрілянина сталася близько 22:00 за місцевим часом в парку міста Лас-Крусес на зібранні водіїв модифікованих спорткарів.

За даними свідків, на заході були присутніми близько 200 людей. Згодом між відвідувачами трапилася сварка і пролунали постріли. Очевидці кажуть, що принаймні один чоловік мав щось схоже на штурмову зброю.

Поліція заявила, що не встановила підозрюваних або можливих мотивів злочину.

  • У січні в американському місті Нешвілл 17-річний учень місцевої школи вчинив стрілянину з пістолета посеред шкільного кафетерію. Нападник вбив 16-річну дівчину та поранив свого ровесника, а тоді скоїв самогубство. 
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