Трамп скасував допуск до секретної інформації для низки посадовців адміністрації Байдена

Заборона поширюєтсья на всіх членів сім'ї Байдена.

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, яким скасував допуск до секретної інформації низки осіб.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

У перелік потрапили колишні посадовці адміністрації Джо Байдена: державний секретар Ентоні Блінкен, радник з національної безпеки Джейкоб Салліван, ексдержсекретарка Гілларі Клінтон, віцепрезидентка Камала Гарріс, будь-який член сім’ї Байдена та інші.

Трамп аргументував це рішення тим, що подальший доступ цих осіб до секретної інформації «не відповідає національним інтересам».

Меморандум зобов’язує федеральні агентства негайно анулювати допуски згаданим людям до секретної інформації, заборонити несупроводжуваний доступ до урядових об’єктів і припинити секретні брифінги.

Це рішення також поширюється на будь-які випадки, коли ці особи могли отримати доступ до секретних даних через роботу в приватних організаціях. Уряд США має повідомити такі організації про скасування допуску.