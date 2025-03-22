Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
ГоловнаСвіт

Трамп скасував допуск до секретної інформації для низки посадовців адміністрації Байдена

Заборона поширюєтсья на всіх членів сім'ї Байдена.

Трамп скасував допуск до секретної інформації для низки посадовців адміністрації Байдена
Дональд Трамп
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум, яким скасував допуск до секретної інформації низки осіб.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Support LB.ua

У перелік потрапили колишні посадовці адміністрації Джо Байдена: державний секретар Ентоні Блінкен, радник з національної безпеки Джейкоб Салліван, ексдержсекретарка Гілларі Клінтон, віцепрезидентка Камала Гарріс, будь-який член сім’ї Байдена  та інші. 

Трамп аргументував це рішення тим, що подальший доступ цих осіб до секретної інформації «не відповідає національним інтересам».

Меморандум зобов’язує федеральні агентства негайно анулювати допуски згаданим людям до секретної інформації, заборонити несупроводжуваний доступ до урядових об’єктів і припинити секретні брифінги.

Це рішення також поширюється на будь-які випадки, коли ці особи могли отримати доступ до секретних даних через роботу в приватних організаціях. Уряд США має повідомити такі організації про скасування допуску.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies