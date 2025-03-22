FT: Європейські держави працюють над планом заміни США в НАТО

Найбільші військові сили Європи розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США. Такі дії є реакцією на пропозицію адміністрації Трампа щодо передачі цих обов’язків європейським державам упродовж наступних п’яти-десяти років.

Про це пише Financial Times.

Таким чином Європа намагається уникнути хаосу у разі одностороннього виходу США з НАТО і страху, викликаного неодноразовими погрозами президента Дональда Трампа послабити або вийти з трансатлантичного альянсу, який захищав Європу майже 80 років.

За словами чотирьох європейських чиновників, Великобританія, Франція, Німеччина та країни Півночі беруть участь у неформальних дискусіях. Їхня мета полягає в тому, щоб розробити план перекладання фінансового та військового тягаря на європейські держави та представити його США напередодні щорічного саміту лідерів НАТО в Гаазі в червні.

Пропозиція включатиме тверді зобов'язання щодо збільшення європейських оборонних витрат і нарощування військового потенціалу з метою переконати Трампа погодитися на поступову передачу повноважень, що дозволило б США більше зосередитися на Азії.

США, які витрачають на оборону більше, ніж усі інші союзники по НАТО разом узяті, є незамінними для європейської безпеки. Окрім ядерного стримування, яке спрямоване на захист Європи з кількома європейськими військово-повітряними силами, США забезпечує військовий потенціал, яким не володіють континентальні союзники, керує повітряними, військово-морськими та військовими базами та має 80 000 військових, розміщених у Європі.

Країни, включно з Німеччиною, Францією та Великобританією, пішли на збільшення своїх витрат на оборону або прискорили вже заплановане збільшення після обрання Трампа, тоді як ЄС виступив із ініціативами для своїх держав-членів щодо прискорення збільшення військових інвестицій.

За оцінками чиновників, для підвищення європейського потенціалу до такого рівня, коли він міг би замінити більшість повноважень США, знадобиться приблизно п’ять-десять років цих збільшених витрат, за винятком ядерного стримування США.

"Збільшення витрат – це єдина можлива стратегія: розподіл тягаря та зменшення залежності від США. Ми розпочали ці переговори, але завдання настільки масштабне, що багато хто відчуває себе перевантаженим", – сказав один із посадовців.

Попри те, що американські дипломати запевняють своїх європейських колег, що Трамп залишається відданим членству в НАТО та його п’ятій статті про колективну оборону, у багатьох європейських столицях побоюються, що Білий дім може швидко скоротити розміщення військ чи техніки або зменшити участь у спільних завданнях НАТО.

"Вам потрібно домовитися з американцями, і неясно, чи захочуть вони це зробити. Чи можете ви взагалі довіряти їм, що вони його дотримаються?", – зазначив ще один із посадовців.

Співрозмовники вказали також на постійні і регулярні дискусії, які ведуть Франція і Британія щодо створення "коаліції рішучих" як на індикатор напрямку руху.

На запитання, що означає європейська опора в НАТО і чи можлива вона, один із посадовців відповів: "Ми бачимо, як це відбувається. Ми бачимо це прямо зараз: Велика Британія і Франція беруть на себе ініціативу [щодо сил запевнення для України] без участі американців".