Суд у Німеччині скасував визнання урядом Грузії безпечною країною

Адміністративний суд Берліна не погодився з висновком уряду щодо статусу Грузії, відкинувши визначення урядом її як безпечної країни.

Як пише "Європейська правда", йдеться про справу щодо уникнення депортації грузинського подружжя, яке брало участь в антивладних протестах на батьківщині через ухвалення проросійських законів. Служителі Феміди мали визначити, чи законною є вимога до чоловіка та жінки залишити німецьку територію, поки вони чекають на результати звернення щодо надання притулку.

За правилами Європейського Союзу, залишатися в цей час в країні можуть лише ті біженці, країна походження яких визнана "небезпечною". Берлінський суд вирішив, що це цілком відповідає нинішньому стану справ у Грузії. У рішенні зазначено, що Суд ЄС свого часу не визнав безпечною Молдову через окупацію частини території - так само уряд у Тбілісі не контролює так звані Абхазію та Південну Осетію.