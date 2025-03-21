Трамп оголосив про рішення Пентагону розпочати роботу над новим винищувачем F-47

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення Пентагону розпочати роботу над винищувачем наступного покоління F-47, передає CNN.

Фото: Х/Dan Scavino винищувач F-47

«За моїм наказом Повітряні сили США працюють над першим у світі винищувачем шостого покоління. Це номер шість, шосте покоління, і в світі немає нічого, що могло б з ним зрівнятися. Він буде відомий як F-47», — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті 21 березня.

Президент також зазначив, що експериментальна версія F-47 вже перебуває в повітрі майже п’ять років.

«Це щось таке, чого раніше ніхто не бачив», — сказав він, додавши, що розробка тривала досить довго.

Розробку нового винищувача для ВПС США очолить компанія Boeing, яка отримала контракт після запеклої боротьби між провідними аерокосмічними компаніями.

Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що новий винищувач стане гарантією повітряного домінування США на майбутні покоління.

«У нас були F-15, F-16, F-18, F-22, F-35 — а тепер у нас є F-47, який надсилає нашим союзникам чіткий сигнал, що ми нікуди не зникнемо, а нашим ворогам — що США зможуть безперешкодно проєктувати свою міць у будь-якій точці світу протягом поколінь», — сказав Гегсет.