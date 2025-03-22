СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Італії заявив, що переговори з компанією Starlink "зайшли в глухий кут"

Імовірно вартість контракту сягає понад 1,6 млрд доларів. 

Міністр оборони Італії заявив, що переговори з компанією Starlink "зайшли в глухий кут"
Фото: Медіацентр Україна

Переговори щодо потенційного контракту між супутниковим інтернет-оператором Ілона Маска Starlink та італійським урядом зайшли в глухий кут.

Як пише Reuters, про це заявив у суботу міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Видання зазначає, що уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні прагне гарантувати зашифрований зв’язок між урядом, дипломатами та чиновниками оборони, які працюють у небезпечних зонах, і Starlink є одним із претендентів на надання цієї послуги. Джерела повідомили Reuters, що Рим розглядає контракт вартістю 1,5 мільярда євро (1,62 мільярда доларів) на  років із компанією, яка входить до групи SpaceX Маска.

Проте, за словами італійського міністра оборони, усе "зайшло в глухий кут". Він сказав, що частково це сталося через те, що дискусії перемістилися від технічних аспектів до заяв самого Ілона Маска та заяв про нього.

Зокрема переговори між урядом і Starlink викликали обурення серед опозиції, яка сумнівається в раціональності укладання контракту з національною безпекою та іноземцем-союзником президента США Дональда Трампа.

Крозетто сказав, що коли ситуація "заспокоїться", переговори повернуться на технічний рівень.

  • Наприкінці лютого Reuters писав, що американська сторона використала як засіб тиску на Київ погрозу відключити на території України термінали Starlink. Проте згодом Ілон Маск звинуватив Reuters у брехні.
  • Після цього Польща заявила, що збільшує кількість терміналів Starlink для забезпечення стабільного зв'язку на фронті в Україні.
  • А Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України, незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies