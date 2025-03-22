Міністр оборони Італії заявив, що переговори з компанією Starlink "зайшли в глухий кут"

Переговори щодо потенційного контракту між супутниковим інтернет-оператором Ілона Маска Starlink та італійським урядом зайшли в глухий кут.

Як пише Reuters, про це заявив у суботу міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

Видання зазначає, що уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні прагне гарантувати зашифрований зв’язок між урядом, дипломатами та чиновниками оборони, які працюють у небезпечних зонах, і Starlink є одним із претендентів на надання цієї послуги. Джерела повідомили Reuters, що Рим розглядає контракт вартістю 1,5 мільярда євро (1,62 мільярда доларів) на років із компанією, яка входить до групи SpaceX Маска.

Проте, за словами італійського міністра оборони, усе "зайшло в глухий кут". Він сказав, що частково це сталося через те, що дискусії перемістилися від технічних аспектів до заяв самого Ілона Маска та заяв про нього.

Зокрема переговори між урядом і Starlink викликали обурення серед опозиції, яка сумнівається в раціональності укладання контракту з національною безпекою та іноземцем-союзником президента США Дональда Трампа.

Крозетто сказав, що коли ситуація "заспокоїться", переговори повернуться на технічний рівень.