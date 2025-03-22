Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія і Білорусь причетні до напливу нелегальних мігрантів на польському кордоні.
Про це він сказав під час відвідин польсько-білоруського кордону разом із віце-прем’єр-міністром і міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем та міністром внутрішніх справ Томашем Семоняком, пише RMF24.
Прем'єр-міністр повідомив, що отримав доповідь, яка підтверджує "щонайменше організаційно-політичне заступництво (над міграційним тиском на кордоні -ред.) адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка ".
"Ми також знаємо про участь Росії, тому маємо справу з державною машиною, а також з машиною контрабанди" , – сказав Дональд Туск і додав, що кордон з Білоруссю охороняють 11 тисяч військових, а Польща витратила на прикордонний бар'єр 2,7 млрд злотих.
З початку року вже попереджено понад 2,2 тис. спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
- Польща влітку відправить на кордон із Білоруссю нову бригаду військових в межах операції “Безпечне Підляшшя”.
- А наприкінці зими Польща повернула до розгляду в ЄС пропозицію, яка дозволить застосовувати санкції на транспортних операторів, які, на думку блоку, "сприяють або беруть участь у торгівлі людьми або контрабандному перевезенні мігрантів у зв’язку з нелегальним в’їздом до ЄС".