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Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні

Польсько-білоруський кордон зараз охороняють 11 тисяч військових.

Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, віце-прем’єр-міністр і міністр нацоборони Владислав Косіняк-Камиш і глава МВС Томаш Сімоняк
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія і Білорусь причетні до напливу нелегальних мігрантів на польському кордоні.

Про це він сказав під час відвідин польсько-білоруського кордону разом із віце-прем’єр-міністром і міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем та міністром внутрішніх справ Томашем Семоняком, пише RMF24.

Прем'єр-міністр повідомив, що отримав доповідь, яка підтверджує "щонайменше організаційно-політичне заступництво (над міграційним тиском на кордоні -ред.) адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка ". 

"Ми також знаємо про участь Росії, тому маємо справу з державною машиною, а також з машиною контрабанди" , – сказав Дональд Туск і додав, що кордон з Білоруссю охороняють 11 тисяч військових, а Польща витратила на прикордонний бар'єр 2,7 млрд злотих.

З початку року вже попереджено понад 2,2 тис. спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

  • Польща влітку відправить на кордон із Білоруссю нову бригаду військових в межах операції “Безпечне Підляшшя”.
  • А наприкінці зими Польща повернула до розгляду в ЄС пропозицію, яка дозволить застосовувати санкції на транспортних операторів, які, на думку блоку, "сприяють або беруть участь у торгівлі людьми або контрабандному перевезенні мігрантів у зв’язку з нелегальним в’їздом до ЄС".
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