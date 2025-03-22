У британській розвідці новий указ Путіна назвали примусовою русифікацією українців

У британській розвідці проаналізували новий указ Володимира Путіна про громадян України в РФ і на ТОТ і назвали його продовженням політики русифікації населення на незаконно окупованій українській території.
Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.
Аналітики британської розвідки зазначають, що 20 березня Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України, які проживають в Росії або на окупованій Росією українській території врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року або залишити цю територію.
"Указ Путіна майже напевно має на меті примусити виїхати з окупованої Росією української території громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство. Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", — ідеться у зведенні.
У британській розвідці вважають, що Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації.
"Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", — йдеться у звіті.
- На початку березня Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки повідомило, що 3,5 мільйонів українців на ТОТ отримали російські паспорти, оскільки Кремль погрожує людям конфіскацією майна та обмеженням до соцпослуг. Також окупанти не продають українцям життєво важливі ліки без російського паспорта на окупованих РФ територіях України.