У британській розвідці новий указ Путіна назвали примусовою русифікацією українців

Указом Путін хоче змусити виїхати з окупованої РФ української території громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство.

У британській розвідці проаналізували новий указ Володимира Путіна про громадян України в РФ і на ТОТ і назвали його продовженням політики русифікації населення на незаконно окупованій українській території.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Аналітики британської розвідки зазначають, що 20 березня Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України, які проживають в Росії або на окупованій Росією українській території врегулювати свій правовий статус до 10 вересня 2025 року або залишити цю територію.

"Указ Путіна майже напевно має на меті примусити виїхати з окупованої Росією української території громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство. Путін і російське вище керівництво продовжують переслідувати політику русифікації на незаконно окупованій українській території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності", — ідеться у зведенні.

У британській розвідці вважають, що Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації.

"Це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також ширшому міжнародному визнанню України", — йдеться у звіті.