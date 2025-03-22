Російська армія завдала авіаударів по прикордонній громаді Сумщини

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

"Сьогодні вдень ворог завдав чергового авіаудару по населеному пункту Краснопілля. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє поліція Сумщини.

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