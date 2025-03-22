Російська армія завдала авіаударів по прикордонній громаді Сумщини

22 березня російська армія завдала авіаударів по Краснопільській громаді Сумщини. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено понад 10 житлових будинків.
Про це повідомляє поліція Сумщини.
"Сьогодні вдень ворог завдав чергового авіаудару по населеному пункту Краснопілля. Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків", — ідеться у повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).
- На Сумщині унаслідок російських обстрілів загинули двоє цивільних, ще четверо зазнали поранень. Поліція розслідує наслідки ударів РФ.