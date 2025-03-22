Російська армія атакувала безпілотником передмістя Херсона

Армія РФ вдарила безпілотником по Антонівці у передмісті Херсона. Унаслідок атаки поранень зазнав чоловік.
Про це інформує Херсонська ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 40-річний чоловік. Він — у тяжкому стані. Потерпілого доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковим пораненням ніг та спини.
Медики надають йому всю необхідну допомогу.
Також за меддопомогою звернулась херсонка, котра постраждала 14 березня внаслідок російського авіаудару по центру міста.
У 45-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку.
- За минулу добу в Херсонській області унаслідок обстрілів РФ загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.