Російська армія атакувала безпілотником передмістя Херсона

Армія РФ вдарила безпілотником по Антонівці у передмісті Херсона. Унаслідок атаки поранень зазнав чоловік.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 40-річний чоловік. Він — у тяжкому стані. Потерпілого доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковим пораненням ніг та спини.

Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Також за меддопомогою звернулась херсонка, котра постраждала 14 березня внаслідок російського авіаудару по центру міста.

У 45-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку.