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Російська армія атакувала безпілотником передмістя Херсона

У тяжкому стані госпіталізували 40-річного жителя Антонівки.

Російська армія атакувала безпілотником передмістя Херсона
Фото: Google Maps

Армія РФ вдарила безпілотником по Антонівці у передмісті Херсона. Унаслідок атаки поранень зазнав чоловік.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 40-річний чоловік. Він — у тяжкому стані. Потерпілого доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, уламковим пораненням ніг та спини. 

Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Також за меддопомогою звернулась херсонка, котра постраждала 14 березня внаслідок російського авіаудару по центру міста. 

У 45-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, струс головного мозку.

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