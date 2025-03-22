Ворожа армія понад 30 разів обстріляла прикордоння Сумщини

Ворожа армія атакувала громади Сумщини БпЛА, з артилерії та скинула авіабомби.

Вночі та вранці 22 березня російські окупанти обстріляли прикордоння Сумьскої області 32 рази, унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Уночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Недригайлівська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Буринська, Шосткинська громади", — йдеться у повідомленні.

Від ворожих обстрілів постраждали Буринська, Шосткинська, Миропільська і Недригайлівська громади. Там пошкоджень зазнали нежитлові приміщення.

По Миропільській громаді росіяни вдарили з РСЗВ.

На Краснопільську громаду росіяни скинули КАБи (22 вибухи), а також обстрілювали населені пункти, які входять до її складу, з САУ.

По Юнаківській громаді ворог вдарив з артилерії.