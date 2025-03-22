Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Лиманському і Покровському напрямках

За минулу добу на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Розпочалася 1123-тя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загалом, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 85 авіаударів, скинувши 134 КАБ. Крім цього, здійснив 6407 обстрілів, зокрема 199 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Петрушівка, Тур'я, Угроїди, Степок та Краснопілля Сумської області; Покровськ, Зоря, Олександропіль, Нова Полтавка, Гродівка, Сухий Яр, Комар, Шевченко, Новопіль Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка, Таврійське Запорізької області; Крупиця, Червоний Маяк Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 26 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб протиповітряної оборони, п’ять артилерійських засобів та пункт управління противника.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівка.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед у районі Білогорівки, Роздолівки, а також у бік Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру та в бік Предтечиного.

Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба, Диліївка та Торецьк.

Фото: Генштаб

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив 11 атак в бік Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку захисники відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Новосілка та Привільне.

На Оріхівському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 25 КАБ, здійснив 276 обстрілів, дев’ять з яких - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 23 штурмові дії загарбників, одне боєзіткнення триває до цього часу.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 20 бойових броньованих машин, 96 артилерійських систем, три РСЗВ, 258 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 166 автомобілів.