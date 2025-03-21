Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень відбувалась на Покровському, Курському та Лиманському напрямках

Також активні бойові дії точились на Торецькому напрямку.

Станом на 22:00 21 березня відбулося 124 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

З початку доби противник завдав одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 86 КАБ. Крім того, застосував 1038 дронів-камікадзе, здійснив 4895 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.

Шість атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного. Одне боєзіткнення триває.

Двадцять атак загарбників зупинили українські воїни в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки на Лиманському напрямку. Шість боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії в районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки, два бої тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед в районах районах Часового Яру, Андріївки та в напрямку Предтечиного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурми противника.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Ворог здійснив 30 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка. Дотепер тривають три боєзіткнення.

Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Зоря, Олександропіль, Нова Полтавка, Гродівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 89 окупантів та поранили ще 77. Знищено п’ять автомобілів, п’ять мотоциклів, пункт управління БпЛА та три ворожі гармати. Також значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, РСЗВ «Град» та дві гармати.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак в напрямку Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу. Дотепер точиться два боєзіткнення. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Комар.

На Гуляйпільському захисники відбили дві атаки противника в районах Новосілки та Привільного. Ворог завдав авіаційних ударів - цілив по населених пунктах Шевченко, Новодарівка, Новопіль та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів по районах Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз безуспішно намагався атакувати позиції наших військ.

На Курському напрямку українські захисники відбивають 5 атак загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 23 боєзіткнення. Ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 207 артилерійських обстрілів, зокрема вісім із реактивної системи залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, 406-ї окремої артилерійської бригади, що завдали значних втрат особовому складу та техніці противника.