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Гідрометцентр розповів про погоду на вихідних

На Україну насуваються атмосферні фронти.

Гідрометцентр розповів про погоду на вихідних
проліски
Фото: pixabay

22-24 березня в Україні очікують різноманітну погоду: субота буде теплою, без опадів, а ось у неділю очікують атмосферні фронти.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Так, 22 березня атмосферний тиск вже почне падати, але ще утримається погода без опадів, вночі місцями з невеликим морозом, вдень з приємним теплом. 

У неділю та понеділок характер погоди зміниться: в Україні надійдуть атмосферні фронти з заходу, які захмарять небо і принесуть невеликі та помірні дощі у західні, північні та більшість центральних областей. 

Щодо найближчої доби, то 22 березня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 7-12° тепла.

Гідрометцентр попередив, що 21-24 березня у зв'язку з пiдвищенням температури повiтря та очікуваними опадами на високогір’ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека.

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