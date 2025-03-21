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Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з дронів-камікадзе і артилерії та поранили жителя

Пошкоджені будинки і лінії електропередач.

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з дронів-камікадзе і артилерії та поранили жителя
руйнування у Нікопольському районі Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Протягом дня тривали російські атаки на Нікопольщину. 

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти майже десяток разів застосовували дрони-камікадзе, обстрілювали населені пункти з артилерії, а також скинули боєприпас з БпЛА. 

«Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Постраждав 43-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу. Наразі на амбулаторному лікуванні», - додав Лисак.

Очільник області повідомив, що у районі пошкоджені 16 приватних осель, більш ніж півдесятка господарських споруд, а також лінії електропередач.

  • Напередодні на Нікопольщині Дніпропетровської області росіяни вбили та поранили двох людей.
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