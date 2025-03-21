Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з дронів-камікадзе і артилерії та поранили жителя

Протягом дня тривали російські атаки на Нікопольщину.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти майже десяток разів застосовували дрони-камікадзе, обстрілювали населені пункти з артилерії, а також скинули боєприпас з БпЛА.

«Тероризували Нікополь, Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади. Постраждав 43-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу. Наразі на амбулаторному лікуванні», - додав Лисак.

Очільник області повідомив, що у районі пошкоджені 16 приватних осель, більш ніж півдесятка господарських споруд, а також лінії електропередач.