Зеленський: Чехія відбудує шість лікарень, зруйнованих Росією

У переліку - медзаклади у містах Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне і Київ.

Чехія відбудує шість лікарень, які зруйнувала Росія.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua.

«Є рішення про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень. Дуже дякуємо за це вашій країні. Лікарні в шести містах України. Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне, Київ», — заявив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що необхідно підключати до таких програм і інші країни.

«Для відновлення лікарень, що зруйновані Росією. На жаль, їх дуже багато», — сказав президент.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні також ухвалили рішення та є спільна заява про стратегічне партнерство між Україною та Чехією.

«Я впевнений, що всі разом, всі наші партнери, ми зможемо змусити Росію поважати нас, поважати нашу Європу», — підкреслив президент.