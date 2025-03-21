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Зеленський: Чехія відбудує шість лікарень, зруйнованих Росією

У переліку - медзаклади у містах Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне і Київ.

Зеленський: Чехія відбудує шість лікарень, зруйнованих Росією
роійський обстріл лікарні у Дніпрі, фото ілюстративне
Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОДА

Чехія відбудує шість лікарень, які зруйнувала Росія.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua

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«Є рішення про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень. Дуже дякуємо за це вашій країні. Лікарні в шести містах України. Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне, Київ», — заявив президент. 

Володимир Зеленський наголосив, що необхідно підключати до таких програм і інші країни. 

«Для відновлення лікарень, що зруйновані Росією. На жаль, їх дуже багато», — сказав президент. 

За словами Володимира Зеленського, сьогодні також ухвалили рішення та є спільна заява про стратегічне партнерство між Україною та Чехією. 

«Я впевнений, що всі разом, всі наші партнери, ми зможемо змусити Росію поважати нас, поважати нашу Європу», — підкреслив президент.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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