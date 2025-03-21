Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження

Найвищі показники психічного напруження, депресії та симптомів ПТСР були зафіксовані серед цивільних, які виїхали за кордон.

У цілому показники психологічного стану впали сильно у всіх, найбільше падіння у цивільних чоловіків.

Про це свідчить дослідження “Вплив війни на психологічний стан громадян України. Аналіз емпіричних даних”.

Цивільні чоловіки також продемонстрували погіршення психоемоційного стану, що проявлялося у високих рівнях стресу та депресії, зростанні астенії та вегетативних порушень.

Військові чоловіки показали стабільно нижчі рівні психічного напруження та симптомів ПТСР у порівнянні з іншими групами.

Однак у військових дуже високий рівень вегетативних порушень, що свідчить про глибоке виснаження. Поранення не сильно впливає на психологічний стан на відміну від контузії.

Демобілізація військових супроводжувалася підвищенням рівня тривоги, депресії та проявами вегетативних порушень.

Дослідники пояснюють це тим, що на фронті діють захисні механізми, які в тилу слабшають, починається процес адаптації до цивільного життя і всі непрожиті процеси предʼявляються до проживання в умовно безпечній обстановці.

За словами одного з авторів дослідження аспіранта кафедри клінічної психології ТОВ “Київський інститут сучасної психології та психотерапії” Пилипа Духлія, гірше також тим, хто мав бойовий досвід до повномасштабного вторгнення.

“Втрата близьких, участь у бойових діях, переміщення та відсутність психологічної підтримки значно підвищували рівні психоемоційного дистресу (стан страждання, при якому людина не може повністю адаптуватися до стресових факторів - LB) у досліджуваних групах”, - йдеться у дослідженні.

Автори дослідження зазначають, що статистично значущі відмінності були виявлені залежно від сімейного стану, рівня освіти та звернення до психолога. Зокрема, неодружені та розлучені респонденти мали значно гірші показники психоемоційного стану.

За словами Духлія, в розрізі освіти найгірше людям із середньою освітою.

“Це не відповідає загальноприйнятому стереотипу, що чим вище рівень освіти, тим людина більш схильна до депресивних процесів”, - каже він.

Науковець додає, що звернення до психолога пов’язане зі зниженням рівнів тривоги, невротичної депресії та астенії, а також з меншими проявами ПТСР, а прийом антидепресантів - ні.

“Це підтверджує теорію, що медикаменти при психологічних проблемах можуть стабілізувати стан, але без терапії не зможуть вирішити питань з психологічним станом”, - говорить Духлій.