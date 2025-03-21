Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
На Київщині у лісі виявили розтяжку
На Київщині у лісі виявили розтяжку
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Автівки для УБД з нульовим митом. Чи поверне пільгу Верховна Рада?
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: вже більш ніж тиждень пропозиція припинення вогню на столі, але Путін її не сприймає

Український президент пропонує поилити тиск на Путіна, вважає український президент.

Зеленський: вже більш ніж тиждень пропозиція припинення вогню на столі, але Путін її не сприймає
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Необхідно посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, аби відбулося припинення вогню.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua. 

Support LB.ua

«Ми хочемо якнайшвидшого завершення цієї війни. Але завжди пам’ятаємо, що сильною дипломатією може бути тільки та, яка допомагає тиснути на причину цієї війни. На агресора. І кожен день світ отримує все нові та нові докази того, що єдиною причиною цієї війни є Путін, є його агресія. Вже більше тижня на столі пропозиції повного припинення вогню. І ми маємо докази, що цю пропозицію не сприймає Путін. Тому потрібен тиск на Росію», — заявив президент. 

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел пообіцяв, що його країна та народ завжди підтримувати Україну та продовжать надавати допомогу Україні. 

«Чехія продовжить міцно бути з вами… Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Умови миру мають бути погоджені з Україною», — закликав він.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies