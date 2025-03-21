Зеленський: вже більш ніж тиждень пропозиція припинення вогню на столі, але Путін її не сприймає

Необхідно посилити тиск на російського диктатора Володимира Путіна, аби відбулося припинення вогню.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, передає кореспондент LB.ua.

«Ми хочемо якнайшвидшого завершення цієї війни. Але завжди пам’ятаємо, що сильною дипломатією може бути тільки та, яка допомагає тиснути на причину цієї війни. На агресора. І кожен день світ отримує все нові та нові докази того, що єдиною причиною цієї війни є Путін, є його агресія. Вже більше тижня на столі пропозиції повного припинення вогню. І ми маємо докази, що цю пропозицію не сприймає Путін. Тому потрібен тиск на Росію», — заявив президент.

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел пообіцяв, що його країна та народ завжди підтримувати Україну та продовжать надавати допомогу Україні.

«Чехія продовжить міцно бути з вами… Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Умови миру мають бути погоджені з Україною», — закликав він.