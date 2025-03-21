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На війні загинув Артур Шибалов – колишній оператор і монтажер телеканалу

Життя бійця обірвалося на курському напрямку. 

На війні, на курському напрямку, загинув колишній оператор і монтажер телеканалу PTV UA Артур Шибалов. Він був стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення.

Військовий загинув 13 березня. Повідомлення про трагедію на сайті комітету з питань свободи слова Верховної Ради опублікували 21 числа.

Артур Шибалов загинув на війні
Фото: Комітет з питань свободи слова ВР
Артур Шибалов загинув на війні

"Артур Шибалов народився в Полтаві, де здобув фах оператора та монтажера. Він працював на телеканалі «PTV UA», де проявив себе як талановитий та відданий професіонал. Його колеги згадують його як добру людину, яка мріяла стати письменником. У зв'язку з початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, Артур був мобілізований до лав Збройних Сил України. Він проходив службу на посаді стрільця-снайпера десантно-штурмового відділення. 13 березня 2025 року Артур Шибалов загинув під час виконання бойового завдання на території курської області рф", – йдеться у повідомленні. 

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