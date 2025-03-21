Головне за ніч та ранок п'ятниці, 21 березня: атака БпЛА на Київ, майже 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 166 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, підготовка перемовин "у різних кімнатах".

Уночі Росія атакувала Київ 47 безпілотниками, 27 збила ППО.

Пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено.

Подробиці – в новині.

Загалом Сили ППО вночі збили 114 російських безпілотників із 214.

Унаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 166 боєзіткнень.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 53 ворожі штурми.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1330 російських окупантів, 17 танків. Росія вже втратила в Україні 900 800 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Президент Чехії побував в Одесі, під час його візиту Росія атакувала місто "шахедами".

Павел обговорив із керівниками ОВА ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку наших громад.

Докладніше – в новині. Сьогодні президент Чехії прибув до Києва.

На Курщині горіла газовимірювальна станція "Суджа".

У Генштабі повідомили, що Росія сама обстріляла станцію з артилерії і безпідставно звинуватила в цьому обстрілі українців.

Більше інформації – в новині.

Представник президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог в етері американського телебачення заявив, що у Саудівській Аравії відбудуться непрямі переговори між українською та російською делегаціями, які сидітимуть у різних кімнатах.

Як пише "Українська правда", генерал назвав такий підхід "човниковою дипломатією": мовляв, американці по черзі ходитимуть то до однієї, то до іншої групи переговорників.

Джерело Sky News в українській владі підтверджує, що під час заходів 24 березня не планується прямий контакт української та російської сторони, натомість американці хочуть "розмовляти одночасно з обома делегаціями, переходячи з однієї зустрічі на іншу".

Президент США Дональд Трамп 20 березня підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти.

Це рішення ще має підтримати Конгрес.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!