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Президент Чехії приїхав до Києва. Заплановано зустрічі з Зеленським та Шмигалем

Напередодні Петр Павел відвідав Одесу. 

Президент Чехії приїхав до Києва. Заплановано зустрічі з Зеленським та Шмигалем
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва в рамках свого дводенного візиту до України. Напередодні він побував у Одесі.

Про це повідомила пресслужба чеського президента.

"Вранці в п'ятницю, 21 березня, президент Петр Павел прибув до Києва, де зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", – йдеться у повідомленні. 

Напередодні Павел відвідав Одесу та провів переговори з віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою, а також з представниками Одеси, Херсона та Миколаєва.  

У соцмережі X Павел потім повідомив, що обговорював із керівництвом Одеської, Миколаївської та Херсонської областей подальшу пряму підтримку регіонам, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту.

Як повідомлялося,  під час візиту Павела до Одеси Росія атакувала місто "шахедами".

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