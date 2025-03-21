Президент Чехії приїхав до Києва. Заплановано зустрічі з Зеленським та Шмигалем

Президент Чехії Петр Павел прибув до Києва в рамках свого дводенного візиту до України. Напередодні він побував у Одесі.

Про це повідомила пресслужба чеського президента.

"Вранці в п'ятницю, 21 березня, президент Петр Павел прибув до Києва, де зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем", – йдеться у повідомленні.

Напередодні Павел відвідав Одесу та провів переговори з віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою, а також з представниками Одеси, Херсона та Миколаєва.

У соцмережі X Павел потім повідомив, що обговорював із керівництвом Одеської, Миколаївської та Херсонської областей подальшу пряму підтримку регіонам, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту.

Přijel jsem do ukrajinské Oděsy, která od začátku války odolává ruské agresi. Z Česka sem putuje pomoc ve formě bojových vozidel, dronů, ochranných vest, mobilních rušiček, které chrání obyvatele před dronovými útoky, a také zdravotnického vybavení, jako jsou plicní ventilátory a… pic.twitter.com/irHs00IuMp — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 20, 2025

Як повідомлялося, під час візиту Павела до Одеси Росія атакувала місто "шахедами".