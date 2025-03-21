Уряд Ізраїлю звільнив очільника внутрішньої розвідки, що викликало протести

Кабінет міністрів Ізраїлю одностайно погодив звільнення Ронена Бара з посади голови Шин-Бет - внутрішнього безпекового розвідувального відомства, що за функціями нагадує американське ФБР.

Як пише Deutsche Welle, ініціатива змінити керівника силової структури належить прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу. Сам Бар не прийшов на засідання, де розглядалося питання його відставки, надіславши листа, в якому звинуватив голову уряду у "приховуванні реальних мотивів його рішення".

Нетаньягу стверджує, що відставка пов'язана з кризою довіри до очільника Шин-Бет. Натомість опозиція вказує на те, що внутрішня розвідка разом з поліцією розслідували низку справ проти соратників прем'єра щодо фінансового зв'язку з Катаром.

Звільнення Бара спринило хвилю антивладних протестів, під час яких відбулися сутички мітингарів з поліціянтами поблизу резиденції прем'єра. Нетаньягу звинуватив опонентів у "спробі піти проти волі народу".