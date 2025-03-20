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У Туреччині після арешту суперника Ердогана спалахнули мастштабні протести, відбулися сутички

Протестувальники вийшли на вулиці та в університетські містечка, а також на станції метро, де натовпи скандували антиурядові гасла. 

У Туреччині після арешту суперника Ердогана спалахнули мастштабні протести, відбулися сутички
Фото: EPA/UPG

У Туреччині спалахнули протести після того, як влада затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу у межах антикорупційного розслідування за кілька днів до того, як його мали обрати кандидатом у президенти, пише BBC.

Перед цим Стамбульський університет оголосив про анулювання його університетського диплому через порушення. Щоб балотуватися в президенти, кандидат повинен мати вищу освіту.

Протестувальники вийшли на вулиці та в університетські містечка, а також на станції метро, де натовпи скандували антиурядові гасла. Це вияв громадського гніву, якого не бачили роками, зазначає видання.

У найбільшому місті Туреччини повідомлялося про сутички між протестувальниками та поліцією. На кадрах агентства Reuters видно, як поліція використовує перцевий балончик для розгону натовпу біля Стамбульського університету. 

Багато вулиць у Стамбулі також були закриті для руху, а деякі лінії метро також скасували свої роботи.

Тисячі людей мітингували на морозі перед мерією, вигукуючи: “Ердоган, диктатор!” і “Імамоглу, ти не один!”.

Екрем Імамоглу зі світської Республіканської народної партії (CHP) вважається одним із найсильніших політичних суперників президента Реджепа Таїпа Ердогана. Прокуратура звинуватила його в корупції та сприянні терористичній групі, назвавши “підозрюваним лідером злочинної організації”.

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Поліція затримала 100 осіб, зокрема інших політиків, журналістів і бізнесменів, у рамках розслідування, а офіс губернатора Стамбула запровадив чотириденні обмеження в місті.

Уряд на чотири дні заборонив масові зібрання в Стамбулі. Але очікуються нові протести по всій країні, лідери опозиції, включно з дружиною Імамоглу, закликають людей не мовчати.

Імамоглу заявив в Інтернеті, що “воля народу не може бути замовчена”. Він пообіцяв “рішуче стояти” за народ Туреччини “і всіх, хто підтримує демократію та справедливість у всьому світі”.

Після його арешту у дописі в його обліковому записі на соцплатформі X опублікували рукописну нотатку, в якій Імамоглу зазначив, що народ Туреччини відповість на “брехню, змови та пастки” проти нього.

У середу британська мережева організація Netblocks заявила, що Туреччина обмежила доступ до таких соціальних мереж, як X, YouTube, Instagram і TikTok.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

  • Імамоглу двічі обирався мером Стамбула, у 2019 і 2023 роках, обійшовши кандидатів від керівної консервативної партії Ердогана “Справедливість і розвиток”.
  • Боротьба за посаду мера Стамбула має особливий резонанс, оскільки Ердоган розпочав там свою політичну кар’єру, будучи мером у 1990-х роках.
  • Еродган домінував у турецькій політиці після того, як став прем'єр-міністром у 2003 році, і він повинен провести вибори до 2028 року, на коли вони заплановані, якщо він хоче знову балотуватися згідно з конституцією.
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