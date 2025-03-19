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Пентагон планує серйозні скорочення у армії США

За 5 років планують зекономити понад 2 млрд доларів.

Пентагон планує серйозні скорочення у армії США
Пентагон
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Пентагон розглядає можливість значного скорочення верхівки армії США для скорочення витрат.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

“Плани, які розглядаються, включають консолідацію бойових командувань, можливу ліквідацію директорату, який наглядає за розвитком, навчанням і освітою для об’єднаних сил, і припинення розширення збройних сил США в Японії”, - йдеться у повідомленні.

Серед можливих заходів - об’єднання Європейського командування та Африканського командування в єдине командування, яке базується в Штутгарті, Німеччина, а також об’єднання північного та південного командування США в одне командування AMERICOM.

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Цей документ підготували, оскільки Департамент ефективності уряду Ілона Маска вимагає від Пентагону масштабних скорочень, щоб заощадити гроші.

Поточний річний бюджет армії США становить понад 800 млрд доларів. Об’єднання командувань може заощадити Пентагону близько 330 млн доларів протягом п’яти років.

Ще одним варіантом скорочення витрат є зупинка запланованого розширення американських збройних сил Японії, це може заощадити близько 1,1 млрд доларів США на персоналі та модернізації командування та управління. Водночас це може створити політичний ризик для США в Японії та зменшити масштаб командування та контролю в Тихому океані.

Документ також пропонує суттєві скорочення Об’єднаного штабу, включаючи “вилучення” J7, Управління Об’єднаного штабу, яке контролює спільне навчання та освіту для служб, звільнення майже 400 цивільних, які працювали в майбутніх оперативних осередках Об’єднаного штабу, кібернетичному режимі та навчанні, і переміщення сотень співробітників Об’єднаного штабу на базу в Саффолку.

Пропонується і ліквідація Об’єднаного інформаційно-оперативного центру бойових дій, який у документі описується як “зайвий”. Його створило Стратегічне командування США в 2005 році для допомоги в проведенні інформаційних операцій армії США.

Ці скорочення можуть призвести до економії близько 1 млрд доларів США протягом 5 років, йдеться в документі, але також можуть призвести до “втрати ключового навченого персоналу та експертів через звільнення або переміщення”.

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