Трамп назвав розмову з Зеленським дуже хорошою. Вона тривала близько години, обговорили вчорашню бесіду з Путіним

Президент США Дональд Трамп повідомив, що розмова з українським колегою Володимиром Зеленським була "дуже хорошою". Відповідний допис він опублікував у соцмережі Truth Social, передає ZN.UA.
Бесіда тривала близько годин. Більшість дискусії стосувалася учорашньої розмови Трампа з Путіним.
"Ми дуже впевнено на шляху, і я попрошу державного секретаря Марко Рубіо і радника з питань нацбезпеки Майка Волца дати точний опис тем, які обговорили. Заяву опублікують незабаром", – анонсував він.
Про підготовку розмови з Трампом Володимир Зеленський повідомив нині на пресконференції у Фінляндії. Він сказав, що вона повинна стосуватися подальших кроків на шляху до миру. Також він висловив сподівання, що отримає від Трампа деталі про вчорашню розмову з президентом країни-агресора.
Це – перший прямий контакт між Трампом і Зеленським після їхньої суперечки в Білому домі. Тоді президент США і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили українського президента в неповазі і небажанні до миру. Зеленський же наполягав на тому, що Україні потрібні гарантії безпеки.
Розмова Трампа і Путіна
Через тиждень після результативної зустрічі української і американської делегації в Джидді Дональд Трамп поговорив телефоном із Путіним. Цю розмову він анонсував ще 12 березня, але реалізували її лише вчора.
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