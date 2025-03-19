Стубб: Україна повинна уникнути втрати своєї території

Фінський президент нагадав про такий досвід його країни у війні з Радянським союзом.

Фінський президент Александр Стубб наголосив, що Україна не повинна втратити своїх території. На спільній пресконференції за результатами зустрічі з українським колегою він нагадав, що Фінляндія мала такий досвід у війні 1944 року.

Саме тому, підкреслив фінський президент, Україна повинна уникнути такого ж шляху. Держава повинна абсолютно уникнути такої долі.

Стубб вважає, що зараз світ перебуває в поворотній точці.

"Незалежність, суверенітет і територіальна цілісність – сам це є принципами Хартії ООН і Гельсінської хартії. Ми маємо працювати задля справедливого та стійкого миру в Україні на основі цих принципів. Єдине рішення – це щоб Росія зупинила свою війну агресії в Україні. Україна має невід'ємне право захищати себе. Самостійно і за підтримка партнерів", – наголосив Стубб, наголосивши на неможливості об'єднання цього права жодним способом.