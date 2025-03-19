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Президент Угорщини, попри протести, підписав закон про заборону ЛГБТ-прайду

Закон забороняє прайд на тій підставі, що він може вважатися шкідливим для дітей.

Президент Угорщини, попри протести, підписав закон про заборону ЛГБТ-прайду
Фото: EPA/UPG

Президент Угорщини підписав закон, який заборонить спільнотам ЛГБТ+ проводити щорічний прайд, ‒ всупереч критиці правозахисних організацій, які стверджують, що він обмежує свободу зборів, пише Reuters.

Протестувальники перекрили міст у центрі Будапешта у вівторок увечері після того, як парламент прискорив ухвалення закону, запропонованого правою керівною партією прем’єр-міністра Віктора Орбана “Фідес”.

Президент Тамаш Шуйок, колишній голова Конституційного суду, обраний на цю переважно церемоніальну посаду рік тому парламентською більшістю, підписав закон. 

Закон забороняє прайд на тій підставі, що він може вважатися шкідливим для дітей. У ньому також йдеться про те, що поліція може використовувати камери розпізнавання осіб для ідентифікації людей, які відвідують захід, та накладати штрафи на учасників.

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Орбан, який стикається з економічними труднощами та безпрецедентним викликом з боку нової опозиційної партії перед виборами 2026 року, давно критикував спільноту ЛГБТ.

Політика прем'єра часто ставила його у протиріччя з рештою Європейського Союзу. Аджа Лябіб, комісарка ЄС з питань рівності, заявила, що “право на мирне зібрання – це основне право, яке має відстоюватись у всьому Європейському союзі”.

Майкл О'Флаерті, комісар Ради Європи з прав людини, незалежного інституту, що просуває права людини в Європі, сказав, що він “дуже стурбований» новим законом і пізно увечері у вівторок закликав Шуйока накласти на нього вето”.

Ліберальний мер Будапешта Гергей Карачонь також розкритикував закон і сказав, що цього року прайд “може бути масштабнішим, ніж будь-коли”. Організатори заявили, що планують провести марш цього року, як і заплановано 28 червня, незважаючи на заборону.

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