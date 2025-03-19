Трампу "байдуже", хто переможе на парламентських виборах у Канаді

Але простіше республіканцю нібито буде з чинною владою.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News відповів на питання, кого б він хотів бачити переможцями парламентських виборів у Канаді на тлі своїх спроб зробити сусідів "51-им штатом".

Як пише Reuters, господар Білого дому заявив, що йому байдуже на те, яка партія здобуде більше підтримки, але "з лібералами домовлятися легше".

Трамп розкритикував лідера опозиційної Консервативної партії П'єра Полієва, заявивши, що той "по-дурному не хоче бути мені другом" і "говорив негативні речі, хоча мені байдуже до цього".

Полієва ліберальна більшість зображає схожим на Трампа правим популістом, який, до того ж, використовує дуже співзвучне офіційній політиці республіканця гасло "Канада в першу чергу".

До розв'язаної Трампом тарифної війни проти Канади поразка партії Джастіна Трюдо та Марка Карні на виборах, що мають відбутися до жовтня, здавалася очевидною. Проте останні опитування свідчать, що перезавантаження уряду та рішуча відповідь на митний тиск Вашингтона допомогли лібералам наздогнати, а подекуди навіть випередити суперників.