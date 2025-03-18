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Трамп розповів про свою розмову з Путіним: обговорили «багато елементів мирної угоди»

«Як президент Путін, так і президент Зеленський хочуть покласти цьому край», - вважає Трамп.

Трамп розповів про свою розмову з Путіним: обговорили «багато елементів мирної угоди»
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп розповів про свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, розмова «була дуже хорошою та продуктивною». 

«Ми домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетичної та інфраструктурної сфери, з розумінням того, що будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, зрештою, завершенням цієї жахливої війни між Росією та Україною», - ідеться в дописі.

Трамп додав, що вони з Путіним обговорили «багато елементів мирної угоди, зокрема той факт, що тисячі солдатів гинуть, і як президент Путін, так і президент Зеленський хочуть покласти цьому край». 

  • Після цих перемовин Білий дім повідомив про готовність Росії не бити по українській інфраструктурі та енергетиці протягом 30 днів. 
  • Також президенти домовилися продовжувати "технічні переговори" стосовно припинення вогню а морі та, в подальшому, повного припинення вогню і сталого миру. З цього очевидно, що Москва, на відміну від Києва, свою готовність до 30-денного режиму тиші по всій лінії фронту не висловила. 
  • Крім того, Трамп і Путін погодилися, що "майбутнє поліпшення двосторонніх відносин між США та Росією має величезний плюс, завдяки "величезним економічним угодам і геополітичній стабільності".
  • Російська сторона заявила, що незабаром проведуть обмін полоненими з Україною в форматі 175 на 175, зокрема важкопоранених.
  • Розмова Трампа і Путіна відбулася через день після другої річниці, як Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського диктатора та Марії Львової-Бєлової за воєнні злочини депортації українських дітей з окупованих територій.
  • Тим часом Повітряні сили ЗСУ увечері 18 березня попередили українців про загрозу атаки ворожих "шахедів" із кількох напрямків.
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