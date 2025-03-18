Трамп розповів про свою розмову з Путіним: обговорили «багато елементів мирної угоди»

«Як президент Путін, так і президент Зеленський хочуть покласти цьому край», - вважає Трамп.

Президент США Дональд Трамп розповів про свою телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, розмова «була дуже хорошою та продуктивною».

«Ми домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетичної та інфраструктурної сфери, з розумінням того, що будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, зрештою, завершенням цієї жахливої війни між Росією та Україною», - ідеться в дописі.

Трамп додав, що вони з Путіним обговорили «багато елементів мирної угоди, зокрема той факт, що тисячі солдатів гинуть, і як президент Путін, так і президент Зеленський хочуть покласти цьому край».