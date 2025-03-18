Камишін і Сметанін у Чехії обговорили співпрацю з оборонними компаніями

У Чехії радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провели зустрічі з представниками кількох оборонних компаній.

За словами Сметаніна, з PBS обговорили співпрацю у сфері нових спільних комерційних та інженерних проєктів у аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях.

На зустрічі з COLT CZ та Česká Zbrojovka йшлося про чинні проєкти, зокрема про ліцензійне виробництво гвинтівок Bren-2.

«Плануємо поглиблювати цю співпрацю: мова про трансфер виробничих потужностей для виробництва напівавтоматичної зброї в Україні. У перспективі плануємо створення нової української штурмової гвинтівки», - додав міністр.

З OMNIPOL обговорили співробітництво у сфері обслуговування та виробництва авіаційної техніки, а також боєприпасів. А з LPP - про виробництво БпЛА та комплектуючих.

«З AMOS проговорили як чинні проєкти в контексті їх прискорення, так і перспективні напрямки співпраці, які могли б підсилити обороноздатність обох наших країн», - додав Сметанін.