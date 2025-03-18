Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Камишін і Сметанін у Чехії обговорили співпрацю з оборонними компаніями

Зокрема, йшлося про ліцензійне виробництво гвинтівок Bren-2. 

Камишін і Сметанін у Чехії обговорили співпрацю з оборонними компаніями
Герман Сметанін
Фото: Макс Требухов

У Чехії радник Президента України  зі стратегічних питань Олександр Камишін і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін провели зустрічі з представниками кількох оборонних компаній. 

За словами Сметаніна, з PBS обговорили співпрацю у сфері нових спільних комерційних та інженерних проєктів у аерокосмічній, оборонній та енергетичній галузях.

Support LB.ua

На зустрічі з COLT CZ та Česká Zbrojovka йшлося про чинні проєкти, зокрема про ліцензійне виробництво гвинтівок Bren-2. 

«Плануємо поглиблювати цю співпрацю: мова про трансфер виробничих потужностей для виробництва напівавтоматичної зброї в Україні. У перспективі плануємо створення нової української штурмової гвинтівки», - додав міністр.

З OMNIPOL обговорили співробітництво у сфері обслуговування та виробництва авіаційної техніки, а також боєприпасів. А з LPP - про виробництво БпЛА та комплектуючих.

«З AMOS проговорили як чинні проєкти в контексті їх прискорення, так і перспективні напрямки співпраці, які могли б підсилити обороноздатність обох наших країн», - додав Сметанін.

  • У лютому цього року Володимир Зеленський і президент Чехії Петр Павел обговорили продовження чеської ініціативи щодо постачання артснарядів.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies