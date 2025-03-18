Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
Бербок анонсувала “історичне” рішення Бундестагу про допомогу Україні
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованих територіях зафіксували критичний рівень забруднення річок: знайшли ртуть, фосфати і нафтопродукти

У районі селища Річне Кальміуського району неодноразово фіксували скидання відходів із бетонного заводу.

На окупованих територіях зафіксували критичний рівень забруднення річок: знайшли ртуть, фосфати і нафтопродукти
річка Каличьк, фото ілюстративне
Фото: Петро Андрющенко

На окупованих територіях, зокрема, в Маріуполі, зафіксували високий рівень забруднення річок. 

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Support LB.ua

Дослідження, проведене у 2024 році, показало перевищення норм ртуті, фосфатів, азоту нітритного та локальні скупчення нафтопродуктів.

Окупаційна влада пояснює забруднення стоком зливових і дренажних вод, а також скиданням «недостатньо очищених» господарсько-побутових та промислових відходів.

Жителі Маріуполя, зауважили в мерії, ще з перших місяців російської окупації скаржилися на катастрофічний стан місцевих річок. Зокрема, у мережі з’являлися численні фото та відео річки Кальчик, яка поступово пересихає та перетворюється на болото. Окупанти звели штучне перекриття, через що значну частину русла засипали землею зі шлаком. Крім того, в районі селища Річне Кальміуського району неодноразово фіксували скидання відходів із бетонного заводу, а через регулярні пориви комунікацій у водойми потрапляють каналізаційні стоки.

  • У 2024 році в Азовському морі та річках регіону було виявлено холерний вібріон. Через це окупаційна влада так і не відкрила «пляжний сезон», офіційно заборонивши купання. Водночас загарбники продовжують рекламувати Маріуполь як «курортне місто».
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies