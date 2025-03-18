На окупованих територіях зафіксували критичний рівень забруднення річок: знайшли ртуть, фосфати і нафтопродукти

На окупованих територіях, зокрема, в Маріуполі, зафіксували високий рівень забруднення річок.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Дослідження, проведене у 2024 році, показало перевищення норм ртуті, фосфатів, азоту нітритного та локальні скупчення нафтопродуктів.

Окупаційна влада пояснює забруднення стоком зливових і дренажних вод, а також скиданням «недостатньо очищених» господарсько-побутових та промислових відходів.

Жителі Маріуполя, зауважили в мерії, ще з перших місяців російської окупації скаржилися на катастрофічний стан місцевих річок. Зокрема, у мережі з’являлися численні фото та відео річки Кальчик, яка поступово пересихає та перетворюється на болото. Окупанти звели штучне перекриття, через що значну частину русла засипали землею зі шлаком. Крім того, в районі селища Річне Кальміуського району неодноразово фіксували скидання відходів із бетонного заводу, а через регулярні пориви комунікацій у водойми потрапляють каналізаційні стоки.