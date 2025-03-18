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​15 років тюрми отримав завгосп оборонного заводу на Кіровоградщині, який працював на росіян

Його затримали «на гарячому» під час фотографування секретних документів підприємства.

​15 років тюрми отримав завгосп оборонного заводу на Кіровоградщині, який працював на росіян
засуджений агент РФ

В Україні засудили агента ФСБ, який шпигував на оборонному заводі Кіровоградщини.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агент ФСБ отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Контррозвідка та слідчі СБУ встановили, що зловмисник був «вбудований» у структуру підприємства з метою збору розвідувальної інформації. Він займався збором даних про кількість і типи бойової техніки ЗСУ, що проходила ремонт і модернізацію на заводі.

Для виконання цього завдання агент влаштувався на посаду завгоспа. Його затримали «на гарячому» під час фотографування секретних документів оборонного підприємства.

Слідство встановило, що зрадником виявився житель Кіровоградщини, який ще до повномасштабного вторгнення потрапив у поле зору ФСБ через свої проросійські погляди. Після 24 лютого 2022 року він отримав завдання від кадрового співробітника спецслужби РФ працювати на ворога.

Суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану;
  • ч. 1 ст. 436-2 – виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
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