Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"

П'ятий президент, народний депутат Петро Порошенко вважає, що Україні час "забути слова наступальна операція". В інтерв'ю німецькій газеті Bild політик сказав, що Україні потрібно подбати про життя кожного окремого солдата.

На його думку, пріоритетом зараз має бути оборона, а не наступ. Він також вважає, що для оборони особового складу достатньо.

"У нас бракує людей для штурмових дій на лінії фронту. Нам потрібно будувати укріплення. Нам потрібно подбати про життя кожного окремого солдата. Треба забути слова «наступальна операція»", – сказав він.

Порошенко думає, що "захист території – це головне".

"Застосування фортифікаційних споруд, мінних полів і найсучасніших засобів протиповітряної оборони проти керованих бомб. Усі ці заходи можуть зупинити Росію і змусити її заплатити вищу ціну", – вважає депутат.

Зазначимо, що в серпні 2024, коли Сили оборони почали наступ на Курську область, Порошенко це рішення підтримував. У коментарі Sky News він казав, що "військова операція в Курській області – це чітка демонстрація того, що путін розуміє лише мову сили. Я не відповідаю на запитання, як довго наші війська там перебуватимуть чи як далеко просунуться. Це крок до визволення української території. Це крок до припинення війни".