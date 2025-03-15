Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні

Президент США назвав генерала Келлога високоповажним військовим експертом, який буде спілкуватися безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом.

Президент США Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келлога своїм спецпредставником в Україні.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

“Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним представником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, спілкуватиметься безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він їх добре знає, і вони мають дуже хороші спільні стосунки. Вітаємо генерала Келлога!” – написав Трамп.

Раніше NBC News із посиланням на джерела повідомило, що Кіт Келлог нібито був усунений від участі у мирних переговорах на прохання російської сторони.