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Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні

Президент США назвав генерала Келлога високоповажним військовим експертом, який буде спілкуватися безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом.

Трамп офіційно призначив Кіта Келлога спецпредставником в Україні
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп офіційно призначив Кіта Келлога своїм спецпредставником в Україні.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.  

“Я радий повідомити вам, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним представником в Україні. Генерал Келлог, високоповажний військовий експерт, спілкуватиметься безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він їх добре знає, і вони мають дуже хороші спільні стосунки. Вітаємо генерала Келлога!” – написав Трамп. 

Раніше NBC News із посиланням на джерела повідомило, що Кіт Келлог нібито був усунений від участі у мирних переговорах на прохання російської сторони.

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