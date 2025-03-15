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Речник МЗС України назвав Лукашенка тарганом

Це стало відповіддю на те, що Лукашенко назвав Зеленського гнидою. Зазначимо, що тарганом Лукашенка почали називати протестувальники під час президентської кампанії у 2020 році.

Речник МЗС України назвав Лукашенка тарганом
Фото: EPA/UPG

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "тарганом" за образу президента України Володимира Зеленського.

Про це Георгій Тихий написав у соцмережі Х білоруською мовою. 

“Образи на адресу глави Української держави є неприпустимими, особливо від співучасника злочину агресії проти України. Крім того, перехід в сферу ентомології точно не піде на користь таргану”, – написав Тихий.

Він прикріпив до посту цитату Лукашенка про Зеленського: “Володя був мені як син, а вчинив як гнида”. Зазначимо, що білоруський диктатор вже називав цим словом Зеленського у 2023 році.   

"Стоп тарган!" – білоруське антилукашенківське політичне гасло. Також відома форма "Стоп тарган - No pasaran!". Вперше з'явився під час президентської кампанії у Білорусі на прямій трансляції блогера Сергія Тихановського. Тарган зі слогану символізує Олександра Лукашенка. Пізніше гасло неодноразово скандувалося на пікетах та акціях протесту. Тихановський зазначав, що Лукашенко схожий на героя казки «Тараканище» Корнея Чуковського через свої густі вуса.

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