Сибіга не прийшов на виклик до Ради через заплановані зустрічі з іноземними колегами

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга не прийшов на виклик до Верховної Ради, куди його запросили розповісти про результати переговорів з американською делегацію в Саудівській Аравії. Він надіслав лист і пояснив, що не зможе прийти через заплановані зустрічі з міністрами закордонних справ інших країн, розповів нардеп Олексій Гончаренко.

Нардеп сказав, що запропонував проголосувати, що Сибіга з'явився із доповіддю перед депутатами на наступному засіданні. Але цю пропозицію не підтримали.