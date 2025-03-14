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Сибіга не прийшов на виклик до Ради через заплановані зустрічі з іноземними колегами

Депутати хотіли дізнатися деталі про перемовини зі США. 

Сибіга не прийшов на виклик до Ради через заплановані зустрічі з іноземними колегами
Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського
Фото: ОПУ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга не прийшов на виклик до Верховної Ради, куди його запросили розповісти про результати переговорів з американською делегацію в Саудівській Аравії. Він надіслав лист і пояснив, що не зможе прийти через заплановані зустрічі з міністрами закордонних справ інших країн, розповів нардеп Олексій Гончаренко. 

Нардеп сказав, що запропонував проголосувати, що Сибіга з'явився із доповіддю перед депутатами на наступному засіданні. Але цю пропозицію не підтримали. 

  • У п'ятницю в Верховній Раді традиційно проходить година запитань до уряду, в рамках якої парламентарі можуть ставити міністрам запитання та слухати їхні доповіді. 
  • Андрій Сибіга разом із міністром оборони Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком 11 березня провели багатогодинні перемовини з держсекретарем США Марко Рубіо та радником з питань нацбезпеки Марком Волцом. Вашингтон запропонував встановити 30-денне припинення вогню, і Київ погодився. Також США негайно відновили постачання військової допомоги і надання розвідданих, які були поставлені на паузу для "демонстрації" серйозності наміру Дональда Трампа досягнути миру. 
  • Тепер хід за Росію – вона має або погодитися на пропозицію США, як це зробила Україна, або відкинути її. Володимир Путін вчора сказав, що Росія висуватиме власні вимоги для припинення вогню. 
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