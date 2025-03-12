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До Києва прибула команда польських експертів, що посилять українську команду у переговорах з ЄС

Ускладі групи є віце-міністр закордонних справ Польщі Марек Правда.

До Києва прибула команда польських експертів, що посилять українську команду у переговорах з ЄС
Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

До Києва прибула команда польських експертів, що посилять українську команду у переговорах з ЄС. Вона створена міністерством закордонних справ Польщі, щоб консультувати Україну у процесі вступу до Європейського Союзу.

Як повідомили на "Урядовому порталі", делегація прибула до Києва разом з віце-міністром закордонних справ Польщі  Мареком Правдою.

До складу групи радників увійшли:

  • Ян Станіслав Трущинський – дипломат, державний службовець, урядовий переговорник щодо членства Польщі в Європейському Союзі, державний секретар Міністерства закордонних справ; 
  • Ярослав П’єтрас, державний службовець, дипломат, колишній міністр у справах Європи; 
  • Єжи Богдан Плева, державний службовець, колишній заступник міністра сільського господарства; 
  • Марцін Свєнціцький, політик і економіст, колишній міністр економічного співробітництва з іноземними державами, міський голова Варшави, депутат Сейму.

Під час зустрічі, що відбулася у Єврохабі, генеральний директор Урядового офісу та представники Офісу віце-премʼєр-міністра поінформували польських експертів про перебіг двосторонніх зустрічей з Єврокомісією, виклики та завдання у сфері європейської інтеграції, поінформували про створену інституційну архітектуру для забезпечення ефективного процесу вступу України до ЄС.

Польські експерти, кожен з яких має значний досвід роботи у євроінтеграційний сфері, як в структурах ЄС, так і на національному рівні, наголосили, що готові до регулярної співпраці, а також надання експертної підтримки зусиллям Уряду України відповідно до своєї спеціалізації.

  • Україна на початку березня 2025 року успішно пройшла офіційний скринінг відповідності законодавства нормам Європейського Союзу в рамках переговорного розділу "Вільний рух товарів". 
  • За словами Шмигаля, наша держава цього року хоче відкрити всі 6 кластерів із ЄС, аби посилити позиції на переговорах про мир.
  • Тим часом президент Литви Гітанас Науседа пропонує встановити для України конкретну дату набуття членства в Європейському союзі – 1 січня 2030 року.
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