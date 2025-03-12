До Києва прибула команда польських експертів, що посилять українську команду у переговорах з ЄС. Вона створена міністерством закордонних справ Польщі, щоб консультувати Україну у процесі вступу до Європейського Союзу.

Як повідомили на "Урядовому порталі", делегація прибула до Києва разом з віце-міністром закордонних справ Польщі Мареком Правдою.

До складу групи радників увійшли:

Ян Станіслав Трущинський – дипломат, державний службовець, урядовий переговорник щодо членства Польщі в Європейському Союзі, державний секретар Міністерства закордонних справ;

Ярослав П’єтрас, державний службовець, дипломат, колишній міністр у справах Європи;

Єжи Богдан Плева, державний службовець, колишній заступник міністра сільського господарства;

Марцін Свєнціцький, політик і економіст, колишній міністр економічного співробітництва з іноземними державами, міський голова Варшави, депутат Сейму.

Під час зустрічі, що відбулася у Єврохабі, генеральний директор Урядового офісу та представники Офісу віце-премʼєр-міністра поінформували польських експертів про перебіг двосторонніх зустрічей з Єврокомісією, виклики та завдання у сфері європейської інтеграції, поінформували про створену інституційну архітектуру для забезпечення ефективного процесу вступу України до ЄС.

Польські експерти, кожен з яких має значний досвід роботи у євроінтеграційний сфері, як в структурах ЄС, так і на національному рівні, наголосили, що готові до регулярної співпраці, а також надання експертної підтримки зусиллям Уряду України відповідно до своєї спеціалізації.