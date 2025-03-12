Сибіга приїхав до Польщі і розповів Сікорському деталі зустрічі в Джидді

Український міністр сказав, що наша держава найбільше хоче закінчити цю війну, а Сікорський нагадав, що "Старлінки все ще працюють".

Андрій Сибіга і Радослав Сікорський на зустрічі у Польщі; листопад 2024 року

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дорогою із Саудівської Аравії прибув до Польщі, де розповів колезі Радославу Сікорському деталі зустрічі в Джидді.

Як пише The Guardian, під час спільної пресконференції польський міністр підтвердив, що поставки американської допомоги Україні, які надходять через польський логістичний центр у Жешуві-Ясьонці, повернулися до попереднього рівня.

Сибіга, виступаючи польською мовою, сказав, що Україна є "країною, яка найбільше хоче закінчити цю війну і [досягти] справедливого, тривалого миру".

Він нагадав, що Україна готова сформувати переговорну групу для роботи над дорожньою картою досягнення припинення вогню з Росією.

Як пише видання, Сікорський "зухвало" додав, що "Старлінки також все ще працюють", очевидно, маючи на увазі суперечку із Ілоном Маском.