Сибіга приїхав до Польщі і розповів Сікорському деталі зустрічі в Джидді

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга дорогою із Саудівської Аравії прибув до Польщі, де розповів колезі Радославу Сікорському деталі зустрічі в Джидді.
Як пише The Guardian, під час спільної пресконференції польський міністр підтвердив, що поставки американської допомоги Україні, які надходять через польський логістичний центр у Жешуві-Ясьонці, повернулися до попереднього рівня.
Сибіга, виступаючи польською мовою, сказав, що Україна є "країною, яка найбільше хоче закінчити цю війну і [досягти] справедливого, тривалого миру".
Він нагадав, що Україна готова сформувати переговорну групу для роботи над дорожньою картою досягнення припинення вогню з Росією.
Як пише видання, Сікорський "зухвало" додав, що "Старлінки також все ще працюють", очевидно, маючи на увазі суперечку із Ілоном Маском.
- Учора українська і американська делегації провели багатогодинні переговори, результатом яких стало негайне відновлення передачі розвідувальних даних та військової допомоги. Україна погодилася на 30-денне припинення вогню, яке запрацює, якщо на нього згодяться і росіяни.
- З наступного тижня Україна і США на експертному рівні почнуть обговорювати контроль за дотриманням режиму тиші.
- Більше на цю тему – у тексті "Україна і США «зробили кроки до відновлення надійного миру». Хід за Росією".